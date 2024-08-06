Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Çift Ölümden Döndü

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan çift yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Çift Ölümden Döndü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Viranşehir istikametinden Ceylanpınar’a doğru giden İbrahim G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilerek ağaca çarpan araçtaki sürücü ile eşi Marta G. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa Trafik kazası
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