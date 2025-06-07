Çorum'da Tırın Dorsesi Alev Aldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da Tırın Dorsesi Alev Aldı
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Olay, D100 karayolu Karaköy mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Servan Ö. yönetimindeki 76 DG 167 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dorsenin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dorse kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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