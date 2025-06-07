Sivas’ta Otomobil Alev Aldı: 4 Kişi Son Anda Kurtuldu

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Sivas’ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi’nde, 7 Haziran 2025’te, Ordu’dan Sivas’a gezmeye gelen 4 kişinin bulunduğu bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen aracı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 4 kişi, yangından son anda kurtularak yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA