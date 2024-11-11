Çorum'da Feci Kaza: İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı, Çok Sayıda Yaralı Var
Çorum'un Osmancık ilçesinde işçi servisi ile traktör çarpıştı. Kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Çorum-Osmancık karayolu Kargı köyü mevkiinde akşam 18.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. M.A. idaresindeki inşaat işçilerinin bulunduğu servis, yola çıkan K.A.'nın yönetimindeki traktörle çarpıştı.
16 YARALI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.A. ile birlikte serviste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılardan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA