Çocuklara şiddet skandalıyla gündeme gelmişti! Antalya'daki o kreş kapatıldı

Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan özel bir kreşin müdürü çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayın ardından harekete geçerek Valiliğe bilgi verdi. Valilik incelemelerin ardından kreşin kapatılmasına karar verdi.

Çocuklara şiddet skandalıyla gündeme gelmişti! Antalya'daki o kreş kapatıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde, kreş müdürü çocuklara şiddet uyguladığı için tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kreşin müdürü Ö.Ü'nün iki çocuğu darbettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine harekete geçti.

İl Müdürlüğü, Antalya Valiliğine gönderdiği yazıda, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, "kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit, baskı veya özgürlüğünü keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi halinde kuruluşun doğrudan kapatılacağı" bildiriminde bulunuldu.

Talep üzerine konuyu inceleyen Valilik, kreşin kapatılmasına karar verdi.

Antalya'da özel kreşte çocuğa şiddet: Müdür tutuklandıAntalya'da özel kreşte çocuğa şiddet: Müdür tutuklandıYurttan Haberler

NE OLMUŞTU?

Baba S.C.A. 14 Mayıs'ta jandarmaya başvurarak, kızının Kum Mahallesi'ndeki kreşte darbedildiği şikayetinde bulunmuştu. Kreşin güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, iki çocuğu darbettiği belirlenen kreş müdürü Ö.Ü'yü (46) gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya Antalya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Şiddet
Edremit’te kuvvetli yağış: Birçok iş yerini su bastı Edremit’te kuvvetli yağış: Birçok iş yerini su bastı
2,5 ay önce aldığı ilk yardım eğitimi ile hayat kurtardı 2,5 ay önce aldığı ilk yardım eğitimi ile hayat kurtardı
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan başrol vedası! Apar topar hikayesi bitirildi Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan başrol vedası! Apar topar hikayesi bitirildi
Türkiye'yi terk eden Can Yaman'dan herkesi hayrete düşüren karar! "Asla kabul etmem" Türkiye'yi terk eden Can Yaman'dan herkesi hayrete düşüren karar! "Asla kabul etmem"
ÇOK OKUNANLAR
Özel uçak tartışması: Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde
Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor" Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor"
İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar! İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar!
CHP'li eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti
Demirören, Hürriyet'e ait binaları sattı! İşte dev satışın detayları Demirören, Hürriyet'e ait binaları sattı