Cizre’de Gıda İmalathanesinde Depo Yangını
Cizre Organize Sanayi Bölgesi’nde bir gıda imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Şırnak’ta Cizre Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gıda imalathanesinin deposunda öğle saatlerinde yangın meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA