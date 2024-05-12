CHP'li Tahtasız'dan Çorum'da eylem yapan maden işçilerine destek

Çorum'un Dodurga ilçesinde bulunan Alpagut Linyit Kömür İşletmeleri'nde çalışan 88 işçi, madende toprak kayması olduğunu gerekçe göstererek işletme yönetimi tarafından 6 ay süreli ücretsiz izne çıkarıldı. Bu durum, işçiler arasında büyük tepkiye yol açtı.

Maden önünde toplanan işçiler, ücretsiz izne çıkarılma kararına karşı eylem yapmaya başladılar. Eyleme destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da maden ocağına giderek işçilerle bir araya geldi.

Milletvekili Tahtasız, eylemdeki işçilere şu şekilde hitap etti:

"Emeği sömüren düzene karşıyız. Yani bu emeğinizin üstünden kim fazladan kazanç elde etmeye çalışıyorsa kim emeği sömürmeye çalışıyorsa biz bunun karşısındayız. Ama işletme olarak emekten yana emekçiden yana olan birçok işletme de var. Yani işverenlerin de hakkını savunacağız. Çünkü işverenle çalışan kardeş, benim gözümde öyle. Ama tabii ki sizin yasal haklarınızı sonuna kadar veren emekten yana olan işletmeleri biz onların yanındayız. Sizin yanınızda nasıl olduysak eğer işletmede gerçekten tüm sorumlulukları yerine getiriyorsa biz onun da yanındayız. Ama birilerine peşkeş çekilen, beşli çeteler dediğimiz ballı ihaleleri verilen firmalar var. Ben burada isimlerini zikretmeyeyim. İşte İliç Maden Ocağı’nda yaşanan durumu yaşadık, gördük."

Tahtasız, işçileri salı günü TBMM'ye davet ederek, sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunacağını söyledi.

"BİZ YASALARA GÜVENİYOR, İNANIYORUZ"

Maden ocağında eylemdeki işçilerle görüşen Mehmet Tahtasız daha sonra İşletme Müdürü Mehmet Ali Kargı ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldı. Tahtasız, görüşme sonrasında şunları söyledi:

“Bu süreçte ben tabii ki raporları okudum. İşte dedikleri gibi kayma var işte. Risk var. Bize diyorlar 'sendikalaşmaya falan karşı değiliz' gibi laflar ediliyor ama. Biz de dedik ki kardeşim o zaman, bu işçinin karşısına çıkın biz sizlerin hiçbir zarar görmeden bütün yasal haklarınızı vereceğiz deyin bu arkadaşlardan da ayrılmak isteyen kendi gönül rızası ile ayrılsın. Ama siz 6 ay biz sizi maaş vermeden çalıştırmaya çalışıyoruz demek bu işlere kendiliğinden istifa etsin ki ben onun kıdem ihbar alacaklarını vermeyeyim demek. Burada şimdi hakem heyetine tabii ki gidilecektir. Biz yasalara güveniyoruz. Yasalara inanıyoruz. Ama buradaki arkadaşlar eğer bu 88 kişiyi zor durumda bırakmak istemiyorsa der ki, arkadaşlar ben sizi işten çıkartıyorum. Tüm ihbar, kıdem alacaklarınızı veriyorum. Ayrılmak isteyen ayrılsın der, doğal. Ama bunu demiyor sizi zora sürüyor. Siz kendiniz istifa edin ki ben kıdem ihbar gibi bazı alacaklarınızı vermeyeyim istiyor. Ben bu anlamda size söz veriyorum. Meclis’te soru önergesi vereceğim Çalışma Bakanlığı’na. Oradan bana bir 15 gün içinde yasal olarak cevap vermeleri gerekiyor. Vermezlerse yine kürsüden çıkacağım konuşacağım."

İŞÇİLER: "KALEYİ TERK ETMİYORUZ”

İşçiler adına konuşan Hakkı Kılıç, “Biz burada bir avuç insanız. Sadece buradayız. Biz kaleyi terk etmek istemiyoruz. Burası şu an bizim Estergon kalemiz. Biz bu kaleyi terk edersek bizi yıkarlar. Biz de kaleyi terk etmiyoruz. Burada 88 tane işçi 9 Mayıs günü sabahı 9:30’da çağrıldılar. Biz sizi 6 ay ücretsiz izne gönderiyoruz. 16 tane işçi arkadaşımızı Fethiye’ye inşaata gönderdiler yer altı maden işçisini. 50 kişide burada var mevcut yönetimle birlikte. 88 kişi de özellikle de sendikadan dolayı... Üye olduk. Yasal bir şey ama patronlarımız maalesef hala o kültüre ulaşamadı. Ulaşamadıkları için de sanki sendika böyle bir öcü gibi. Sendikalı işçi vebalı gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA