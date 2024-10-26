Çatı Yangını Mahallede Panik Yarattı

Edinilen bilgilere göre yangın, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bulunan iki katlı evin çatısında çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahallede panik yaratan yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.

Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA