Çatı Yangını Mahallede Panik Yarattı

Adıyaman’da iki katlı evin çatısında çıkan yangın panik yarattı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasara oluştu.

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Çatı Yangını Mahallede Panik Yarattı

Edinilen bilgilere göre yangın, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında bulunan iki katlı evin çatısında çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahallede panik yaratan yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.

Çatı Yangını Mahallede Panik Yarattı - Resim : 1

Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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