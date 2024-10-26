Adıyaman Belediyesi’nden Çocuk Korosu

Adıyaman Belediyesi bünyesinde, müziğe ilgi duyan çocukların yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunmak için yeni bir çocuk korosu kuruldu. Koroya katılan çocukların yaşları 9-14 arasında değişiyor.

Son Güncelleme:
Adıyaman Belediyesi’nden Çocuk Korosu

9-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro, Adıyaman Belediye Konservatuarı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Koro şefi Erkan Serttaş yönetiminde haftalık provalarla hazırlanan çocuklar, gönüllü müzik öğretmenleri ve saz ekibiyle birlikte türküler, şarkılar ve marşlardan oluşan bir repertuar üzerinde çalışıyor.

Adıyaman Belediyesi’nden Çocuk Korosu - Resim : 1

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocuk korosunun kurulmasının, belediyenin sanatsal ve kültürel projelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Başkan Tutdere açıklamasında, “Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, sanata ilgi duyabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri böyle bir projeyi hayata geçirmek bizim için gurur verici. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın özgüven kazanmalarını ve sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Onların bu sahne heyecanını hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Buzdolabındaki Kötü Kokular Nasıl Giderilir? Buzdolabı Temizliği Nasıl Yapılmalı? Buzdolabındaki Kötü Kokular Nasıl Giderilir? Buzdolabı Temizliği Nasıl Yapılmalı?
Aydın'da Umrecilere Seminer Aydın'da Umrecilere Seminer
Adıyaman'da Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi Adıyaman'da Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
e-Devlet Soyağacında Daha Eski Tarihlere Nasıl Gidilir? Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır? e-Devlet Soyağacında Daha Eski Tarihlere Nasıl Gidilir? Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır?