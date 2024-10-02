Bursa’da Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu

Bursa’da otomotiv yedek parça üreten fabrikanın baca kısmında yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Bursa’da Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv yedek parçası üreten fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bursa’da Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu - Resim : 1

Alevler kısa sürede bacayı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bursa’da Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu - Resim : 2
Yangının çıkışı sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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