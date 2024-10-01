Sakarya'da Fırtına: Mendirekler Zarar Gördü

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına dolayısıyla şiddetlenen dalgalar Melenağzı Limanı'ndaki mendireklerde zarar verirken bazı teknelerde zarar gördü.

Sakarya'da Fırtına: Mendirekler Zarar Gördü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye ulaşması ve dalga yüksekliğinin 6 metreyi bulmasıyla balıkçılar zor anlar yaşadı. Daha önce yapılan meteorolojik uyarılar dolayısıyla denize açılmayan balıkçılar, limandaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir almaya çalıştı.

TEKNELER DE ZARAR GÖRDÜ

Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle mendireklerin tahrip olduğunu söyledi. Dalgaların Melen Çayı'na ulaşmasıyla burada demirleyen teknelerin de zarar gördüğünü belirten Tan, limandaki hasarın giderilmesi ve önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

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Kaynak: AA

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