İstanbul'a Çok Yakın... Mevsimin İlk Karı Yağdı, Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına İndi

İstanbul’a yaklaşık üç saatlik mesafede olan Bolu’ya ilk kar yağdı. Aralıklarla etkili olan yağmur yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

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Bolu'da aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Köroğlu dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkez Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kartalkaya'ya hafif şekilde kar yağdı. Kar yağışı kısa sürerken zeminde etkili olmadı.

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Kaynak: DHA

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