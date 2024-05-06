Bursa'da ev yangını 2 komşu evi daha sardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde başlayıp 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Bursa'da ev yangını 2 komşu evi daha sardı

İnegöl'de çıkan ve 3 evi etkileyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Olay, İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede kontrolden çıkarak yan taraftaki iki eve daha sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken 3 ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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