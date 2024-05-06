CHP'de tartışma yaratan atamalar! Bozbey'in yeğeni belediyeye ait şirkette 'başkan' oldu

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündem oldu. Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, atama haberini instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

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CHP'de tartışma yaratan atamalar! Bozbey'in yeğeni belediyeye ait şirkette 'başkan' oldu

AKP’den CHP'ye geçen Bursa Büyüşehir Belediyesi son atama haberiyle gündeme geldi. Başkan Mustafa Bozbey, BURKENT yönetim kurulu başkanlığına yeğenini atadı. Yeğen Furkan Bozbey tepkiler üzerine hamle yapmakta gecikmedi.

INSTAGRAM'DAN KENDİ DUYURDU

Furkan Bozbey, Instagram hesabından BURKENT’in yeni yönetim kurulunu ve Mustafa Bozbey’in fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafta kendisi de yer alan Bozbey, “BURKENT yönetimi Bursa’mıza hayırlı olsun” notunu düştü. Bozbey ayrıca biyografi kısmına "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" unvanını da ekledi.

CHP'de tartışma yaratan atamalar! Bozbey'in yeğeni belediyeye ait şirkette 'başkan' oldu - Resim : 1

Ancak Belediye Başkanı Bozbey'in yeğeninin, Bursa'daki kentsel dönüşüm, imar ve inşaat işlerinden sorumlu belediye iştiraki anonim şirket olan BURKENT'in (Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji) yönetim kurulu başkanlığına atanması tepki doğurdu.

CHP'de tartışma yaratan atamalar! Bozbey'in yeğeni belediyeye ait şirkette 'başkan' oldu - Resim : 2

SOSYAL MEDYA HESABINI GİZLİYE ALDI

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yeğen Bozbey harekete geçti; hem unvanını biyografi kısmından sildi hem de hesabını gizliye aldı.

CHP'de tartışma yaratan atamalar! Bozbey'in yeğeni belediyeye ait şirkette 'başkan' oldu - Resim : 3

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