Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise öğrencisi kız, okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladı. Kız öğrencinin silahla yaraladığı erkek öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir lisede okuyan 12. sınıf öğrencisi kız, okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından okulun önüne gelen kız öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

Geçen yıl devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan kız öğrencinin bu yıl da bir süre okula devam etmediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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