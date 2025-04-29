Bursa’da Düğün Konvoyuna Ceza Yağmuru

Bursa Asfaltı Tepederbent mevkisinde, Bursa istikametine seyreden bir düğün konvoyunun trafiği yavaşlattığı ve güvenliği tehlikeye attığı yönünde gelen ihbar, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine hızla ulaşan trafik polisleri, konvoydaki araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, trafiği aksattığı ve tehlikeli davranışlarda bulunduğu belirlenen 6 araç sürücüsüne, toplam 35.146 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA