Antalya’da ‘Change’ Araç Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Antalya merkezli iki kentte eş zamanlı gerçekleştirilen change operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Son Güncelleme:
Antalya’da ‘Change’ Araç Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Antalya Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri kazalı, ağır hasarlı ve tamiri mümkün olmayan araçların şasi numaralarının kesilerek çalıntı, hacizli/yakalamalı, gümrük kaçağı araçlara nakledilmesi ve araçların kimlik bilgilerinin değiştirilip (change) yeniden trafiğe sokulmasıyla alakalı çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ikamet ve 6 iş yeri arandı, 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 8 değişik markalarda minibüs, çok sayıda plaka levhası, tescil belgesi, araç beyni ve araç iskeleti ele geçirildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan; 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, diğer 2 şahıs ise tutuklandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Tekirdağ'da Yaklaşık 29 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi Tekirdağ'da Yaklaşık 29 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Şüpheli Araç Takibindeki İki Polis Kazada Yaralandı Şüpheli Araç Takibindeki İki Polis Kazada Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor
Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı