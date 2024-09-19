Buca Belediyesinden 'Askıda Yemek' Uygulaması

Buca Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Tüm belediye lokantalarında askıda yemek uygulaması başlayacak” talimatının ardından Buca’da yaşayan vatandaşlara ve öğrencilere can suyu olan Belediye Lokantası’nda “Askıda Yemek” uygulamasını başlattı. Buca Belediyesi, 6 aydır hizmet veren ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin ardından ikinci belediye lokantası için harekete geçmişti. İkinci belediye lokantası için çalışmalar sürerken bir açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’da dayanışmayı büyüterek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için “Askıda Yemek” uygulamasına başladıklarını açıkladı.

BAĞIŞLAR IBAN İLE GERÇEKLEŞECEK

İlk bağışı bin adet yemek ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yaparken, vatandaşların, 0 232 260 60 60 numaralı telefon üzerinden belediyenin iştiraki Üzüm Kent İmar Şirketi’ni arayarak, IBAN adresine para transferi ile bağış yapabilecekleri açıklandı. Buca Belediyesi, bağış için bir de “kart sistemi” oluşturdu. Bu bağış şeklinde isteyen vatandaşlar kasaya giderek “Bağış Kartı” satın alabilecekler ve aldıkları bu kartları çevrelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere de dağıtabilecekler ya da yine aldıkları kartları kasada bırakarak ihtiyaç sahiplerinin “Askıda Yemek” uygulamasından faydalanmasını sağlayabilecekler. Bu yöntemler dışında bağış yapmak isteyenler ise Belediye Lokantası’na bizzat giderek, kasaya ödeme yolu ile bağışlarını yapabilecekler. Tüm ödeme yapan vatandaşlara bağış makbuzu da kesilecek.

Yakın zamanda günde 2 bin kişiye hizmet vermesi planlanan Belediye Lokantası’nda “Askıda Yemek” uygulamasından isteyen her vatandaş faydalanabilecek; herhangi bir koşul aranmayacak. Buca Belediye Lokantası’nda dört çeşit yemekten oluşan menü 45 liradan vatandaşlara sunuluyor. Bağış yapmak isteyen vatandaşların tek bir öğün için 45 lira ödemeleri yeterli olacak.

Kaynak: ANKA