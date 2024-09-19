Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanık, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında katleden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanık, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Harun Gül ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılım sağladı.

Savunmasında, olay anında cinnet getirdiğini ve üç çocuğunun bu olaydan dolayı mağdur olduğunu belirten Gül, tahliyesini talep etti. Son sözü sorulan Gül, pişman olduğunu ifade etti.

MAHKEME, İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, sanık Harun Gül'ü, "boşanma aşamasındaki eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın cinayetten sonraki davranışlarını göz önüne alarak, cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Harun Gül’ün, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ek olarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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