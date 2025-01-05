Bodrum'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne Yoğun Katılım: Davullar Susmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşi Festivali"ne binlerce vatandaş katıldı. 200'den fazla deve arenaya çıkarken vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde eğlendi.

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Bodrum'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne Yoğun Katılım: Davullar Susmadı

Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Kızılağaç Deve Güreşleri Arenası'nda düzenlenen etkinliğe Çanakkale, Denizli, İzmir, Balıkesir, Antalya, Aydın ve Muğla'dan sahipleri tarafından getirilen 200'den fazla deve katıldı.

Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi bölgede yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla piknik havasında güreşleri izlerken, bazıları da davul ve zurna eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinliği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de katıldı.

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Kaynak: AA

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