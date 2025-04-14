Bilecik’te 2025 Yılı İçin Planlanan 215 Projeden 26’sı Tamamlandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2025 yılı kapsamında kent genelinde 215 projenin planlandığını, bunlardan 26’sının tamamlandığını açıkladı.

Bilecik’te 2025 Yılı İçin Planlanan 215 Projeden 26’sı Tamamlandı

Bilecik'te 2025 yılına yönelik yürütülen yatırım projeleriyle ilgili son durum açıklandı. Nisan ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesinde konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il genelinde toplam 215 projenin planlandığını ve bunlardan 26’sının tamamlandığını belirtti.
Vali Aygöl, “İlimizde 2025 yılı için toplam 215 proje uygulanıyor. Şu ana kadar bu projelerden 26’sı tamamlandı, 90’ının çalışmaları devam ediyor, 23 proje ise ihale aşamasında. Henüz başlamamış 56 projemiz bulunuyor” dedi.
Projelerin toplam maliyetinin 8 milyar 497 milyon 990 bin TL olduğunu aktaran Aygöl, 2025 yılı için 2 milyar 867 milyon 375 bin TL ödenek ayrıldığını ve yılın ilk üç ayında 577 milyon 685 bin TL harcandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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