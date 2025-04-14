Erzincan’da 23 Nisan Coşkusuna Yüzme Yarışmaları Damga Vurdu

Erzincan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları, renkli görüntülere sahne oldu. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlara farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu katıldı.

Erzincanlı genç sporcuların gösterdiği üstün performans izleyicilerden tam not aldı. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA