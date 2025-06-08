Balık Tutmak İçin Girdiği Nehirde Boğuldu

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir kişi, balık tutmak için girdiği Aras Nehri'nde kaybolunca ekipler alarma geçti. 36 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Balık Tutmak İçin Girdiği Nehirde Boğuldu
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Kayabaşı Mahallesi mevkisinde balık tutmak için dün Aras Nehri'ne giren Serkan Akbaba (36), bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek arama başlatan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Sabah erken saatlerde yeniden başlayan çalışmalar sonucu Akbaba'nın cansız bedeni, suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için önce Köprüköy İlçe Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Drone destekli arama çalışmalarında, su altı ve su üstü arama kurtarma, dalgıç, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibinden 47 personel ile 11 araç görev aldı.

Kaynak: AA

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