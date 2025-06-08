Kırmızı Işıkta Geçti, 5 Kişi Yaralandı

Gaziantep’te kavşaktaki araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle iki araç çarpıştı. Korkutan kazada 5 kişi yaralandı.

Kırmızı Işıkta Geçti, 5 Kişi Yaralandı
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Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle iki aracın çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri metrelerce savrularak ters döndü.

Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktaki araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle iki aracın çarpışması ve kazanın şiddetiyle araçlardan biri metrelerce savrularak ters dönme anları yer aldı.

Gaziantep Valiliği ise görüntüleri, "Bugün kırmızı ışık ihlali sonucu 5 vatandaşımız maalesef yaralandı. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak ve keşke dememek için lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla paylaşarak sürücülere kuralları uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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