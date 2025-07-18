Ayvalık Sahillerinde Atlı Güvenlik Devriyesi Başladı

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Balıkesir’in gözde tatil bölgelerinden Ayvalık’ta, yaz aylarında artan nüfus ve turizm hareketliliğiyle birlikte sahil güvenliğini sağlamak amacıyla atlı jandarma birliği görevlendirildi.

Sarımsaklı, Badavut ve Şeytan Sofrası gibi yoğun ziyaretçi alanlarında devriye görevini üstlenen birlik, 3 at ve 6 personelden oluşuyor. Nevşehir’deki Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) yetiştirilen “Heybet”, “Manas” ve “Yankı” isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

Yaz boyunca, 10 Eylül'e kadar görev yapacak atlı birlik, hem güvenlik sağlıyor hem de görsel olarak ziyaretçileri etkiliyor. Bazı tatilciler, sahil devriyesinde görevli jandarma personeliyle hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmiyor. Tatil için Ankara’dan Ayvalık’a gelen Özge Özkan, uygulamayı oldukça beğendiğini ifade etti. Özkan, “Jandarmanın sahillerde bu şekilde gezmesiyle kendimizi güvende hissediyoruz.” dedi.

Kaynak: AA