Siverek-Çermik Yolunda Otomobil ve Traktör Çarpıştı

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Kaza, Siverek ile Çermik arasındaki karayolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki İbrahim Halil Koçyiğit’in kullandığı 61 RA 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve İbrahim Karakaya (62) yönetimindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan otomobil sürücüsü Koçyiğit, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Kılıçarslan ile traktör sürücüsü Karakaya da kazada yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA