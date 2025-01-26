Aydın'da Zehir Tacirine Kelepçe

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zehir tacirlerine geçit yok. JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Aydın'da Zehir Tacirine Kelepçe

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli şahsı Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi’nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Düğünde Alacak Verecek Kavgası! Bıçaklayıp Kaçtılar Düğünde Alacak Verecek Kavgası! Bıçaklayıp Kaçtılar
Mersin'de Korkutan Kaza: Refüje Girip Karşı Şeride Geçti Mersin'de Korkutan Kaza: Refüje Girip Karşı Şeride Geçti
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi
EFT ve Havale ile Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor! Artık Bu Şekilde Yapılacak EFT ve Havalede Yeni Dönem
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı