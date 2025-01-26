Düğünde Alacak Verecek Kavgası! Bıçaklayıp Kaçtılar

Aydın'da bir düğüne katılan davetliler arasından çıkan kavgada kan aktı. Tartıştıkları kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan iki kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Düğünde Alacak Verecek Kavgası! Bıçaklayıp Kaçtılar

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki bir düğüne katılan K.Ö. (22) ile M.S.G. (20) ve M.Y. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Kısa sürede büyüyen kavgada M.S.G ve M.Y. tartıştığı K.Ö.’yü bacağından ve göğsünden bıçakladı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan K.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda M.S.G. ve M.Y. isimli 2 şüpheli saklandıkları yerde kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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