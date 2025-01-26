Mersin'de Korkutan Kaza: Refüje Girip Karşı Şeride Geçti
Mersin’de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile refüje çarpıp karşı şeride geçti. Korkutan kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi’nde sınırlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil tali yol ayrım banketine çarparak durabildi.
Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA