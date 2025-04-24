Aydın’da 42 Firari Yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 42 firari kişi yakalandı.

Aydın’da 42 Firari Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalandı.

Yakalanan toplam 45 aranan şahsın 5’inin dolandırıcılık suçundan, 5’inin hırsızlık suçundan, 3’ünün uyuşturucu suçundan, 2’sinin yaralama suçundan, 1’inin kasten öldürme suçundan, 1’inin cinsel saldırı suçundan, 25’inin ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

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