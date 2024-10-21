Atık Su Borusu Patladı: Denizin Rengi Değişti! Vatandaşlar Kokudan Şikayetçi

Muğla’nın Datça ilçesinde Atıksu Terfi İstasyonu’nda patlayan borudan akan sular denize ulaştı. Denizin rengi değişirken vatandaşların kokudan şikayetçi olması üzerine ekipler boruyu tamir etti.

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Atık Su Borusu Patladı: Denizin Rengi Değişti! Vatandaşlar Kokudan Şikayetçi

Muğla’nın Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan Atıksu Terfi İstasyonu’nda meydana gelen atık su borusu patladı. Patlayan borudan akan atık sular denize ulaşırken denizin rengi değişti.

Atık Su Borusu Patladı: Denizin Rengi Değişti! Vatandaşlar Kokudan Şikayetçi - Resim : 1 Yaşanan patlamanın ardından bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Etrafı saran kötü kokudan vatandaşlar rahatsız olurken, ekipler yaptıkları çalışma ile patlağı tamir etti.

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Kaynak: İHA

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Datça Ege Denizi
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