Antalya’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde son bir hafta içinde uyuşturucu ticaretine yönelik 23 ayrı operasyona imza attı. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 32 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan 110 olayda 111 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranan 22 şahıstan 14’ü de operasyonlarla ele geçirilip cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, 6 kilo 156 gram metamfetamin, 3 kilo 197 gram kokain, 2 kilo 183 gram esrar, 1 kilo 7 gram eroin, 984 adet sentetik ecza, 646 gram skunk, 22 bin 944 kullanımlık 180 adet sentetik kannabinoid içeren A4 kağıdı, 22 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 2 ateşli silah, 12 fişek ve suçtan elde edildiği düşünülen döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

Kaynak: İHA