Antalya'da 19 Mayıs Etkinlikleri Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar Belli Oldu

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek kutlamalar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.

Antalya'da 19 Mayıs Etkinlikleri Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak Yollar Belli Oldu

19 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da Beachpark Varyant’tan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam edecek Fener Alayı yürüyüşü ve ardından gerçekleşecek Ceza konseri nedeniyle bazı cadde ve kavşaklar ulaşıma kapalı olacak.

Bu kapsamda; Falez Kavşağı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanan Konyaaltı ve Cumhuriyet Caddeleri ile bu caddelere bağlanan yollar, Güllük Caddesi’nin 100. Yıl Kavşağı’ndan Selekler Kavşağı yönüne uzanan bölümü ile Hasan Subaşı Caddesi’nin, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi ile Katlı Otopark Kavşağı arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacak.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Konyaaltı Caddesi’nin Falez ve Selekler Kavşakları arasındaki kısmı yeniden ulaşıma açılacak, Güllük Caddesi’nde ise trafik kontrollü şekilde sağlanacak.

Kaynak: İHA

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