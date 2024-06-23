Anlaşma masasında kavga çıktı, silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7. Sokak’ta iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, sokaktaki tarım ürünlerinin satıldığı bir dükkanda anlaşma için toplandı.

ANLAŞMA SİLAHLI KAVGA DÖNÜŞTÜ

Anlaşmanın sağlanamaması üzerine iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, gruptaki S.Y., H.Y., F.T. ile o esnada yoldan geçen R.T. yaralandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA