Anlaşma masasında kavga çıktı, silahlar konuştu: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır’da aralarında alacak verecek meselesi olduğu için anlaşma masasına oturan iki grup arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7. Sokak’ta iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, sokaktaki tarım ürünlerinin satıldığı bir dükkanda anlaşma için toplandı.
ANLAŞMA SİLAHLI KAVGA DÖNÜŞTÜ
Anlaşmanın sağlanamaması üzerine iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, gruptaki S.Y., H.Y., F.T. ile o esnada yoldan geçen R.T. yaralandı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA