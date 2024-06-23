Samsun'da restoranda silahlı çatışma! Yaralılar var

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.

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Samsun'da restoranda silahlı çatışma! Yaralılar var

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran önünde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.O. (32), S.K. (33), M.O.Ç. (24) ile İ.C. (45), S.Ü. (34) ve K.K. (31) arasında çıkan tartışma karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda taraflar birbirlerini tabancayla yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayda 2 adet tabanca ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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