Beyşehir Gölü'nde can pazarı! Tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

Konya'daki Beyşehir Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp olarak aranan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beyşehir Gölü'nde can pazarı! Tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Önceki gün Aygır Adası'ndan Kuşluca Mahallesi istikametine tekneyle hareket eden 4 kişinin teknesi alabora oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine gece yarısından sonra yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

Beyşehir Gölü'nde can pazarı! Tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı - Resim : 1

ACI HABER GELDİ

Çalışmalarda 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan Yakup Kılıç'ın bulunması için çalışmalar devam etti. Arama kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Bugün sabahtan itibaren çalışmalar tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında alabora olan teknede kayıp olarak aranan Yakup Kılıç'ın cansız bedeni Kuşluca Mahallesi açıklarında bulundu.

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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