Ankara'da yol çöktü: 10 metre derinliğinde çukur oluştu

Ankara'da bulunan Melih Gökçek Bulvarı'nda altında kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yolda çökme meydana geldi.

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Ankara'da yol çöktü: 10 metre derinliğinde çukur oluştu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nın bir bölümünde sabah saatlerinde çökme yaşandı.

Ankara'da yol çöktü: 10 metre derinliğinde çukur oluştu - Resim : 1

Yolun, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu çöktüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola şerit çekerek önlem aldı.

10 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki çukur nedeniyle bulvar, araç trafiğine kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.

Ankara'da yol çöktü: 10 metre derinliğinde çukur oluştu - Resim : 2

Onarım çalışmalarına başlayan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.

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Kaynak: AA

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