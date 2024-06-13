Ankara'da yol çöktü: 10 metre derinliğinde çukur oluştu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nın bir bölümünde sabah saatlerinde çökme yaşandı.

Yolun, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu çöktüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola şerit çekerek önlem aldı.

10 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki çukur nedeniyle bulvar, araç trafiğine kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.

Onarım çalışmalarına başlayan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.

Kaynak: AA