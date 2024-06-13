Kent Lokantaları İzmir'de

GERÇEK GÜNDEM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ilk 180 günlük görev süresini kapsayan Hızlı Eylem Planı'nda yer alan Kent Lokantaları hayata geçiriliyor. Artan ekonomik krizde yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlayacak Kent Lokantaları’nın ilki Kemeraltı Çarşısı’nda açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent lokantalarının sayılarını artıracaklarına belirterek, “İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanındayız. Artan ekonomik krizde özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin, emekçilerimizin yemek masrafına destek olmak istiyoruz” dedi.

İlk şubesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açılan Kent Lokantası hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek ve lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL.’den yurttaşlara sunulacak. Lokantada ilk gün menüsü ezogelin çorba, İzmir köfte, pirinç pilavı ve cacıktan oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her ilçede bir Kent Lokantası açmayı, özellikle öğrencilerin yoğun olduğu ilçelere öncelik vermeyi planlıyor. İkinci Kent Lokantası ise Çiğli'de açılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem