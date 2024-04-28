Aniden bastırdı: Karayolu beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, Çankırı'da aniden bastıran dolu yağışı İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 karayolunu beyaza bürüdü.

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Aniden bastırdı: Karayolu beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış tahmininde bulunarak olumsuzluklara karşı uyardığı Çankırı’da dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 karayolunu beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğu karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Aniden bastırdı: Karayolu beyaza büründü - Resim : 1

Kaynak: İHA

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