Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu! 4 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Olayla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu! 4 Kişi Tutuklandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu! 4 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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