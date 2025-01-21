Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu! 4 Kişi Tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Olayla ilgili yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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