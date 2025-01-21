Kayseri’de Zehir Tacirlerine Darbe

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şehir dışından kente uyuşturucu madde getiren şüpheliler yakalandı.

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Kayseri’de Zehir Tacirlerine Darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında harekete geçti. Operasyon sonucunda U.G. (25), Ö.Ü. (24) ve T.T. (24) adlı şahıslar gözaltına alınırken, aramalarda toplam bin 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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