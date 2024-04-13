Adıyaman'da bir araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç, tarlaya devrildi. Araçta bulunan bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da bir araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir hafif ticari araç tarlaya devrildi. Kazada bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

S.B. tarafından kullanılan 44 ACM 677 plakalı araç, Göçeri köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Yaralanan sürücü ve diğer 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Denizhan (5) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor
Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Fethiye açıklarından düzensiz göçmen hareketliliği: 49 kişi yakalandı Fethiye açıklarından düzensiz göçmen hareketliliği: 49 kişi yakalandı
Çanakkale-İzmir kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Çanakkale-İzmir kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kritik açıklama: Pazartesi başlıyor! Meteoroloji'den kritik açıklama
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Gözaltına alınan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!