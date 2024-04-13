Adıyaman'da bir araç tarlaya devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir hafif ticari araç tarlaya devrildi. Kazada bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

S.B. tarafından kullanılan 44 ACM 677 plakalı araç, Göçeri köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Yaralanan sürücü ve diğer 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Denizhan (5) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.