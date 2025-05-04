Adana’da Yayaya Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Adana’nın Yüreğir ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına hafif ticari araç çarptı. Sürücü kazanın ardından durmadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün sabah saat 10.00 civarında Girne Bulvarı üzerinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptıktan sonra hızla uzaklaştı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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