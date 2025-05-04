Yamaç Paraşütüyle Atlayıp Gökyüzünde Kitap Okudular

Hatay'da yamaç paraşütüyle atlayış yapan öğrenciler, gökyüzünde kitap okudu.

Yamaç Paraşütüyle Atlayıp Gökyüzünde Kitap Okudular

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ülkem Okuyor Derneği tarafından Çevlik Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 30 öğrenci, yamaç paraşütü pilotu eşliğinde Amanos Dağları eteklerinden yaklaşık 400 metre yükseklikten atlayış gerçekleştirdi. Atlayış yapan öğrenciler, gökyüzünde kitap okudu.

Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, AA muhabirine, projeyle hem depremzede çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattıklarını hem de kitap okumanın her ortamda mümkün olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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