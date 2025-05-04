STK'lardan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Gazze Protestosu
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve Peygamber Sevdalıları Vakfının öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze protestosu düzenledi.
Öğle namazının ardından İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde toplanan katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğuna yürüdü. Yürüyüş sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Başkonsolosluk önüne gelen grup üyeleri, burada Kur'an-ı Kerim okudu.
Grup, konsolosluk önünde Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.
Kaynak: AA
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