Adana'da Çukura Yuvarlanan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yol kenarındaki çukura yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adana'da Çukura Yuvarlanan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı
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H.C.O'nun (25) kullandığı 22 UK 160 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı 82072 Sokak'taki virajda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki çukura yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve araçta bulunan R.C.Ç. (23), P.B. (24) ve M.G. (30) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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