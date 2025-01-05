Adana'da 634 Kişiye Hatalı Park Cezası

Adana'da araçlarını hatalı park eden 634 kişiye para cezası kesildi. Trafik akışını engelleyen araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Adana'da 634 Kişiye Hatalı Park Cezası

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.

Denetimde, hatalı park edilen 634 aracın sürücüsüne 934'er lira ceza kesildi. Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 23 araç da çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.

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Kaynak: AA

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