1 Kilo Çeltik, 30 Lira 5 Kuruştan Alıcı Buluyor

Edirne'de 1 kilo çeltiğin fiyatı 30 TL 5 Kuruş olarak hesaplandı.

1 Kilo Çeltik, 30 Lira 5 Kuruştan Alıcı Buluyor

Türkiye’nin pirinç ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Edirne’de İpsala Ziraat Odası, İpsala Ticaret Borsası, Karpuzlu Sulama Kooperatifi, Karasaz Sulama Kooperatifi, Sarıcaali Sulama Kooperatifi, Genç İşadamları Derneği ve Çeltik Üreticileri Birliğinin imzasının yer aldığı raporda, 1 dekar çeltiğin maliyeti 21 bin 35 TL olarak açıklandı.

Ayrıca açıklanan raporda; 1 dekarda ortalama verimin 700 kilogram, 1 kilogram çeltiğin üreticiye maliyetinin 30 lira 35 kuruş, 1 dekar çeltiğin maliyeti ise 21 bin kuruş olarak belirlendi. 2024 yılı çeltik maliyet raporu ise şöyle:

"Çeltik ruhsatname bedeli 35 TL, kira bedeli 8 bin TL, mazot bedeli bin TL, gübre bedeli bin TL, toprak iyileştirme ve ıslah için organik madde takviyeleri 400 TL, tohum bedeli bin 100 TL, zirai mücadele ve mücadele işçiliği 2 bin 500 TL, su bedeli bin 500 TL, işçilik bedeli ve iaşe bedeli bin 300 TL, TARSİM sigorta bedeli 300 TL, finansman giderleri 500 TL, amortisman bakım onarım bin TL, hasat bin 800 TL, depolama 600 TL."

Öte yandan çıkartılan maliyet raporunun Ankara’da yetkili kurumlara iletileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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