Yalova'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Yalova’nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları başladı.
Armutlu ilçesi Hayriye köyü Sultaniye mezrasında saat 13.30 sıralarında başlayan yangını kontrol altına alındı. Ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.
Yangına 3 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 76 araç ve 200’e yakın personelle müdahale edildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, şu an için tehlikenin atlatıldığı ve yangının kontrol altına alındığını söyledi. Kaya, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: