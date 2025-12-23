Son Torba Yasadaki Vergi Değişiklikleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vergi ile ilgili değişiklik düzenlemeleri halk yararından çok Hazine ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni yılda uygulanacak. Enflasyon ve pahalılık altında ezilen halkın beklediği vergi ve cezalarının ödenmesinden kolaylık ise bütün beklentilere karşın bu düzenlemede yer almadı!

KONUT ALIMINDA KULLANILAN KREDİLERİN FAİZLERİ KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLEMEYECEKTİR

Düzenleme ile konutların alımında kullanılan krediler için ödenen faizlerin kira gelirinden indirimine son veriliyor. Gelir Vergisi Kanunu’nun “Giderler” başlıklı 74. maddesinde gayrimenkul sermaye iradı beyan edenlerin, belgelendirilmek koşuluyla kira gelirlerinden indirilebilecek giderler bentler halinde sayılmıştır. Bunlardan birsi de kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara için katlanılan ve ödenen borçların faizleri indirilmekteydi.

Yapılan yeni düzenleme ile “Kiraya verilen mal ve haklar ibaresi konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, kiraya verilen konutların alımı sırasında kullanılan kredilerin faizlerinin kira gelirinden indirilebilmesi olanağı ortadan kaldırılmıştır. İşyerleri ve menkul malların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri faiz giderleri ise eskiden olduğu gibi vergi matrahından indirilmeye devam edilecektir. Bu hükmün geriye yönelik olarak 2025 yılı kira gelirlerine de uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna sinekten yağ çıkarmak derler! İktidar nelerle uğraşıyor. Bir taraftan kiracının kira gelirinin faizini gider yazmamakla bütçeye gelir saplanması umulurken, öbür yandan borsa fonlarından gelir elde edenlere dokunulmuyor ‘’nitelikli yatırımcı’’ diye!

GEÇİCİ VERGİDEN GERİYE DÖNÜŞ

Vergi yükümlüleri ile muhasebe meslek sahiplerini gereksiz bir yükümlülük altına sokan dördüncü geçici vergi döneminin tekrar getirilmektedir. Oysa, 26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 7338 sayılı Kanun ile 2022 ve 2023 vergileme dönemlerinde uygulanmamıştı. Son düzenleme ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ilk dokuz ayı için belirlenen” ibaresi madde metninden çıkarılmak suretiyle, dördüncü Geçici Vergi mükellefiyeti yeniden 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler şekline getiriliyor. Bu düzenleme ile yükümlü ve muhasebe meslek mensuplarının haklı istemleri kısa bir süre önce yerinde görülmüşken bu kez yeniden inadından ısrar edildiği görülmektedir.

Böylece, mükellefler 2025 ve izleyen yıllarda geçici vergi beyanında bulunacaklardır. 2025/Ocak-Aralık dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerini de Şubat 2026 ayında beyan ederek tahakkuk edecek geçici vergiyi ödeyecekler.

YABANCI TAKIMLARIN TÜRKİYE’DE OYNAYACAKLARI FİNAL MAÇLARA VERGİ MUAFİYETİ

Torba Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 18’nci maddesi ile; 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi Finali müsabakalarının Türkiye'de oynanması ile 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasının Türkiye'de düzenlenmesine ilişkin olarak Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları nedeniyle ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli tüzel kişilerin kesinti yolu ile olanları da dahil olmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulmaktadırlar.

Ayrıca Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Türkiye Ofisinin bu müsabakalar ve şampiyona kapsamında elde ettiği gelirler dolayısıyla iktisadi işletme kurulmuş sayılmayacaktır.

Aynı muafiyet Katma Değer Vergisinden de uygulanması bakımında katılımcı takımlar ve organizasyonda görevli dar mükellef kurumlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak veya bunların yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir.

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI İSTİSNALARI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendinde “belediyeler ve il özel idarelerinin” ibaresi “belediyeler, İl Özel İdareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın” şeklinde düzenlenmiştir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişiklikle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin Katma Değer Vergisinden istisna edilmesi düzenlemektedir.

Benzer düzenleme Harçlar Kanunu'nda da yapılmaktadır. “Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler” başlıklı 59/1’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (a) bendinde; genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve benzeri ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerini harçtan müstesna olduğuna ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Torba Yasa’nın 5’nci maddesiyle, yukarıdaki bentteki “il özel idareleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları,” ibaresi eklendi.

DERNEK VE VAKIFLAR İLE EĞİTİM KURUMLARI İSTİSNA SÜRESİ 2035 YILINA KADAR UZATILDI

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2’nci maddesindeki, dernek ve vakıfların Gelir Vergisi Kanununun 94/5’nci ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle bazı gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmayacağına ilişkin hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler ile ilgili süreler 10 yıl yani 2035 yılına kadar uzatılmaktadır.

Torba Kanun ile ilgili değişik düzenlemelerini iki yazı ile açıklamayı planladım. İkinci yazımda ise kalan vergi ve harç düzenlemelerini açıklamaya çalışacağım.